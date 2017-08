PYEWACKET: gros plan sur un intrigant thriller sélectionné à Toronto

Après la mort de son père, une adolescente est forcée par sa mère instable à vivre recluse dans une maison isolée au milieu des bois. Pour échapper à sa situation, elle invoque les forces du mal afin de libérer l'esprit d'une sorcière.

Voici le pitch pas banal de Pyewacket, second long métrage réalisé par le Canadien Adam MacDonald après le survival Backcountry. Ce thriller fera sa première à la rentrée, au Festival de Toronto, qui aura lieu du 7 au 17 septembre.

D'intrigantes premières images ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie.

