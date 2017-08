FESTIVAL DE LOCARNO 2017: le palmarès !

Le palmarès du Festival de Locarno vient d'être dévoilé ! C'est le Chinois Wang Bing qui a remporté le Léopard d'or du meilleur film avec Mrs Fang. Nous vous parlions de ce nouveau long métrage ici.

Découvrez le palmarès ci-dessous !

COMPÉTITION

Léopard d'or du meilleur film

Mrs Fang, Wang Bing (Chine)

Prix spécial du jury

As Boas Maneiras, Marco Dutra & Juliana Rojas (Brésil)

Prix de la mise en scène

FJ Ossang pour 9 Doigts (France)

Prix d'interprétation féminine

Isabelle Huppert pour Madame Hyde (France)

Prix d'interprétation masculine

Elliott Crosset Hove pour Winter Brothers (Danemark)

----------

COMPÉTITION CINÉASTES DU PRÉSENT

Léopard d'or du meilleur film

3/4, Ilian Metev (Bulgarie)

Prix spécial du jury

Valérie Massadian pour Milla (France)

Prix de la mise en scène

Kim Dae-Hwan pour The First Lap (Corée du sud)

Mention spéciale

Distant Constellation, Shevaun Mizrahi (États-Unis) & Verao Danado, Pedro Cabeleira (Portugal)

----------

COMPÉTITION SIGNS OF LIFE

Meilleur film

Cocote de Nelson Carlo de Los Santos Arias (République Dominicaine)

----------

Meilleur premier film

Scary Mother, Ana Urushadze (Géorgie)

Mention spéciale

Those Who Are Fine, Cyril Schäublin (Suisse)

---------- Léopard d'or du meilleur court métrage

Antonio e Caterina, Cristina Hanes (Portugal)

Source

Et pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !