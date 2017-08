MILLA: 1eres images du nouveau Valerie Massadian sélectionné à Locarno

Milla a dix-sept ans, Leo à peine plus. Ils trouvent refuge dans une petite ville au bord de la Manche. L’amour à vivre, la vie à inventer. La vie à tenir, coûte que coûte et malgré tout...

Révélée par le beau Nana il y a quelques années (prix de la meilleure première œuvre à Locarno), la réalisatrice française Valérie Massadian est de retour avec un nouveau long métrage intitulé Milla. Ce film figure dans la compétition Cinéastes du présent du prochain Festival de Locarno, retrouvez notre gros plan sur la sélection dans notre dossier spécial.

Des premières images du film ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

