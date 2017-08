I'LL JUST LIVE IN BANDO: gros plan sur un film d'animation coréen

Personne ne s'est jamais intéressé à l'acteur Oh Jung-Gu. Le même jour, il reçoit une proposition pour devenir enseignant et une offre de casting. Il devrait faire un choix entre justice et réalité...

Voici le pitch de I'll Just Live in Bando, réalisé par le Coréen Lee Yongsun. Le film vient d'être présenté au Festival de Bucheon, en Corée du sud, dont le palmarès a été dévoilé et a fait sa première française le mois dernier au Festival du Film d'Animation d'Annecy.

Des premières images de I'll Just Live in Bando ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie.

