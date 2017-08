BOX-OFFICE US: "Dunkerque" résiste aux emojis, Besson s'écroule

Les premières estimations du weekend annonçaient un duel assez chaud entre Dunkerque, en seconde semaine d'exploitation, et Le Monde secret des emojis, plus grosse nouveauté de la semaine outre-Atlantique. Finalement, le film sur les smileys reste derrière le long métrage de Christopher Nolan. Le long métrage d'animation débute solidement avec 25.6 millions de dollars pour un budget de 50 millions, et ce malgré un buzz catastrophique. L'autre nouveauté de la semaine, le film d'action Atomic Blonde avec Charlize Theron, démarre correctement avec 18.5 millions pour un budget de 30 millions. Parmi les sorties limitées, Detroit de Kathryn Bigelow ne se distingue pas plus que ça pour le moment avec 365.455 dollars dans 20 salles, ce qui constitue une moyenne par copie honnête pour ce type de sortie.

Du côté des anciennes sorties, Dunkerque conserve donc la première place avec 102.8 millions de dollars cumulés en 2 semaines. Après son énorme flop de la semaine passée, Valerian de Luc Besson est le plus gros gadin de la semaine dans le top 10: -60%, 30.6 millions au compteur pour ce film qui a coûté près de 200 millions de dollars - et qui devra compter sur les autres pays pour être remboursé.

Source

