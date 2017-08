DÉCÈS: Jeanne Moreau (1928-2017)

L'actrice française Jeanne Moreau est décédée. Jeanne Moreau trouve son premier rôle au cinéma en 1949 avec Dernier amour de Jean Stelli. Dans les années 50, elle joue dans Touchez pas au grisbi de Jacques Becker, Ascenseur pour l'échafaud et Les Amants de Louis Malle. Elle devient dans les années 60 une figure inoubliable de la Nouvelle Vague, notamment grâce à son rôle dans Jules et Jim de François Truffaut. Elle apparaît chez Jean-Luc Godard (Une femme est une femme), s'illustre chez Jacques Demy (La Baie des anges), retrouve Louis Malle pour Le Feu follet et François Truffaut pour La Mariée était en noir. L'actrice tourne également pour de grands réalisateurs étrangers: Michelangelo Antonioni (La Nuit), Joseph Losey (Eva), Orson Welles (Le Procès, Falstaff et Une histoire immortelle), John Frankenheimer (Le Train) ou Luis Buñuel (Le Journal d'une femme de chambre). En 1960, elle remporte le prix d'interprétation féminine à Cannes pour Moderato cantabile de Peter Brook.

Dans les années 70, on peut voir la comédienne dans Alex in Wonderland de Paul Mazursky, Les Valseuses de Bertrand Blier, Nathalie Granger de Marguerite Duras, Souvenirs d'en France d'André Téchiné, Monsieur Klein de Joseph Losey ou Le Dernier nabab d'Elia Kazan. Elle réalise deux longs métrages en 76 et 79: Lumière et L'Adolescente. Dans les années 80, elle joue pour Fassbinder (Querelle), Henri Verneuil (Mille milliards de dollars) et retrouve Losey sur La Truite. Sa prestation dans Le Paltoquet de Michel Deville lui vaut sa première citation au César de la meilleure actrice. La seconde viendra un an plus tard, pour Le Miraculé de Jean-Pierre Mocky. Mais c'est pour La Vieille qui marchait dans la mer de Laurent Heynemann qu'elle est sacrée, en 1991.

Jeanne Moreau tourne pour Luc Besson (Nikita), Wim Wenders (Jusqu'au bout du monde), Theo Angelopoulos (Le Pas suspendu de la cigogne) ou Agnès Varda (Les Cent et une nuits de Simon Cinéma). Plus récemment, on l'a vue chez François Ozon (Le Temps qui reste), Amos Gitai (Désengagement et Plus tard tu comprendras), Tsai Ming-Liang (Visages) et Manoel de Oliveira (Gebo et l'ombre). Elle apparaît une dernière fois au cinéma dans Le Talent de mes amis d'Alex Lutz, en 2015. Jeanne Moreau avait 89 ans.