FESTIVAL DU FILM FANTASTIQUE DE BUCHEON 2017: le palmarès

Le palmarès du Festival du Film Fantastique de Bucheon, principale manifestation dédiée au genre en Corée, vient d'être dévoilé.

La compétition coréenne a été remportée par Behind the Dark Knight de Shim Chanyang. Ce faux documentaire humoristique raconte le tournage d'un film fortement influencé par le Dark Knight de Christopher Nolan. Découvrez des premières images de ce long métrage dans notre galerie. Le prix du public a récompensé Ryeohaeng de Im Heung-Soon. Ce documentaire raconte l'histoire d'un groupe de femmes qui ont fui la Corée du nord et qui, un été, se réunissent sur une montagne de Corée du sud.

La compétition internationale a été remportée par l'Américain The Endless d'Aaron Moorhead, Justin Benson. Ce film d'horreur raconte l'histoire de deux frères qui reviennent dans la secte dont ils s'étaient échappés des années auparavant. Découvrez des premières images de ce long métrage dans notre galerie. Le prix du public est lui allé au Taïwanais Mon Mon Mon Monsters de Giddens Ko. Nous vous parlions en détails de ce film d'horreur ici.

