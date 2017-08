LA TELENOVELA ERRANTE: 1eres images de l'ultime film de Raúl Ruiz en compétition à Locarno

Entamé en 1990 par Raúl Ruiz, La Telenovela errante a été achevé cette année par sa compagne, la monteuse et réalisatrice Valeria Sarmiento, six ans après la disparition du cinéaste chilien. Celui-ci commentait La Telenovela errante en ces termes: "Le film tourne autour du concept de soap opera. Sa structure repose sur l’hypothèse que la réalité chilienne n’existe pas, mais consiste en un ensemble de soap operas. Il y a quatre provinces audiovisuelles et la menace de la guerre se fait sentir dans les factions. Les problèmes politiques et économiques sont plongés dans une bouillie de fiction divisée en épisodes de soirée. Toute la réalité chilienne est vue au prisme du soap opera, qui agit comme filtre révélateur de cette même réalité."

La Telenovela errante figure en compétition du prochain Festival de Locarno, retrouvez notre gros plan sur la sélection dans notre dossier spécial.

Des premières images du film ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !