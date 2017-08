BOX-OFFICE FRANCE: "Dunkerque" caracole en tête

Porté par la presse et la fidèle fanbase de son réalisateur, Dunkerque a très solidement pris la tête du box-office français de la semaine. Le film de Christopher Nolan attire 925.204 spectateurs sur 668 écrans. A noter qu'il s'agit néanmoins de la première fois depuis Le Prestige, il y a 10 ans, qu'un film de Nolan ne franchit pas la barre du million d'entrées dès sa première semaine d'exploitation. Également porté par un bon buzz, Baby Driver d'Edgar Wright brille avec 302.528 entrées dans moins de 300 salles. Pour comparaison, la comédie française Sales gosses, diffusée dans 322 salles, attire 212.734 spectateurs. Autre comédie, La Colle ne remplit pas ses salles: seulement 102.968 tickets dans la confortable combinaison de 295 copies.

Du côté des anciennes sorties, le film d'animation Moi, Moche et Méchant 3 semble parti pour durer à l'occasion des vacances. Le long métrage ne recule que de 11.1% en 3e semaine et cumule 3.856.131 entrées. Il fonce sur la première place du box-office annuel, actuellement détenue par Raid Dingue avec 4.5 millions d'entrées. Parmi les sorties plus modestes, le Suédois Le Caire Confidentiel confirme son succès: -7.8% seulement en 3e semaine et 191.765 entrées. Visages Villages d'Agnès Varda et JR approche des 200.000 tickets en un mois (170.355 entrées).

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !