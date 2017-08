DID YOU WONDER WHO FIRED THE GUN ? : 1eres curieuses images d'un doc en compet' à Locarno

Alabama, 1946. S.E. Branch, un raciste blanc du Sud et l’arrière grand-père de Travis Wilkerson, assassinait Bill Spann, un homme noir. Ce meurtre est devenu un secret de famille scrupuleusement tu. Lorsque Wilkerson s’apprête à faire la lumière sur ce mystère, il ne rencontre qu’obstacles et dossiers détruits et tout le monde refuse d’en parler. On l’accuse de jeter l’opprobre sur la famille, de remuer de vieilles histoires dont personne ne veut entendre parler. Et c’est bientôt sa vie qui va être menacée...

Voici le pitch de Did You Wonder Who Fired the Gun ? réalisé par l'Américain Travis Wilkerson. Ce film figure en compétition du prochain Festival de Locarno, retrouvez notre gros plan sur la sélection dans notre dossier spécial.

De curieuses premières images du film ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

