ANGELS WEAR WHITE: 1eres images du film de la Chinoise Vivian Qu en compet' à la Mostra de Venise

Dans une petite ville balnéaire, deux écolières sont agressées par un homme dans un motel. Mia, un adolescente qui travaillait à la réception ce soir-là, est la seule témoin. Par peur de perdre son emploi, elle ne dit rien. Pendant ce temps, Wen, l'une des victimes âgée de 12 ans, constate que ses problèmes ne font que commencer. Dans un monde incapable de les protéger, Mia et Wen devront s'en sortir seules...

Voici le pitch de Angels Wear White, second long métrage de la Chinoise Vivian Qu après le plutôt prometteur Trap Street. Figure-clef du cinéma indépendant chinois, Qu est également la productrice de l'Ours d'or Black Coal ou du fascinant ovni Longing for the Rain.

Angels Wear White figure en compétition de la Mostra de Venise, retrouvez cette sélection en cliquant ici. C'est le seul film de cette compétition à être réalisé par une femme, une lamentable habitude pour la Mostra qui déjà en 2016 n'avait trouvé qu'une réalisatrice à sélectionner (Ana Lily Amirpour pour The Bad Batch).

Des premières images de Angels Wear White viennent d'être dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !