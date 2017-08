BOX-OFFICE US: "Dunkerque" au coude-à-coude avec des emojis ?

The Emoji Movie (traduit par Le Monde secret des Emojis en français) reçoit parmi les pires critiques de l'année outre-Atlantique - ce qui n'est pas une immense surprise vu le concept fumeux du long métrage. Ce n'est pas non plus une surprise de le voir briller au box-office américain: lancé sur plus de 4000 écrans (!), le film pourrait atteindre les 28 millions de dollars pour un budget raisonnable de 50 millions. Emoji pourrait alors être au coude-à-coude avec Dunkerque dont le second weekend est également annoncé autour des 28 millions par les premières estimations. Atomic Blonde, le film d'action avec Charlize Theron, devrait être distancé et finir entre 18 et 20 millions de dollars. Cela resterait correct pour ce film au budget estimé à 30 millions.

Des chiffres plus précis seront disponibles dimanche en fin de journée.

Source

