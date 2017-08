BOX-OFFICE US: "Annabelle" brille (finalement)

Alors que les premières estimations du weekend annonçaient un début en demi-teinte pour Annabelle 2 au box-office américain, le film d'horreur fait finalement aussi bien que le premier épisode. Avec 35 millions de dollars (contre 37 pour le précédent volet), le long métrage prend sans difficulté la tête du classement. Le film ayant un budget estimé à 15 millions de dollars, les aventures de la poupée ne devraient pas s'arrêter en si bon chemin. Toujours côté resucées, le film d'animation Opération casse-noisette 2 coule avec seulement 8.9 millions de dollars sur plus de 4000 écrans (!). Le Château de verre avec l'oscarisée Brie Larson, diffusé dans près de 1500 écrans, ne décolle pas et reste sous les 5 millions.

Du côté des sorties limitées, une petite surprise: dans la bataille des indés, Ingrid Goes West avec Aubrey Plaza et Elizabeth Olsen bat Good Time avec Robert Pattinson: 141.216 dollars dans 3 salles pour le premier contre 137.625 dollars dans 4 salles pour le second. Pour tous les deux, il s'agit de belles moyennes par copie.

Du côté des anciennes sorties, Dunkerque franchit la barre des 150 millions de dollars en un mois. Le gadin de la semaine est pour La Tour sombre: le film avait déjà mal débuté, il chute déjà de 58.9% et ne cumule que 34.3 millions de dollars en 2 semaines.

