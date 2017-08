FESTIVAL CINEMALAYA 2017: le palmarès

Le palmarès du Festival Cinemalaya, principale manifestation dédiée au cinéma indépendant philippin, a été dévoilé.

C'est Respeto, premier long métrage de Treb Monteras II, qui a été sacré meilleur film. Il succède au très bon Ordinary People d'Eduardo Roy Jr, resté malheureusement inédit chez nous. Respeto raconte la rencontre entre un rappeur amateur et un poète chevronné, confrontés ensemble à la violence. Le film fait coup double en remportant également le prix du public. Découvrez des premières images de Respeto dans notre galerie.

Le prix spécial du jury ainsi que le prix de la mise en scène sont allés à Baconaua de Joseph Israel Laban. Le pitch: après une impressionnante nuit de tempête, les habitants d'un village se réveillent en faisait une stupéfiante découverte - la mer est devenue rouge. Découvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

A noter parmi les autres récompenses, le prix d'interprétation féminine pour Angeli Bayani (lire notre entretien), vue auparavant chez Lav Diaz, Jade Castro ou Anthony Chen. C'est sa prestation dans Bagahe de Zig Dulay qui lui a valu ce prix. Elle y interprète une Philippine expatriée, qui a été violée et qui est enceinte. Sur le chemin retour vers son pays, elle se débarrasse d'un bagage indésirable...

L'intégralité du palmarès

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !