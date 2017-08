NOSFERATU: Anya Taylor-Joy retrouve Robert Eggers

L'excellent film d'horreur The Witch a constitué une double révélation l'an passé: celle de son réalisateur, Robert Eggers, et celle de son actrice, Anya Taylor-Joy, qu'on a revue depuis dans Split de M.Night Shyamalan. Le cinéaste retrouve son actrice pour un nouveau projet.

Il s'agira d'une nouvelle adaptation de Nosferatu. Le classique de Murnau réalisé en 1922 avait notamment été relu par Werner Herzog dans les années 70, avec un traitement halluciné mettant en scène Isabelle Adjani et Klaus Kinski. On n'en sait pas encore plus sur cette nouvelle version.

On devrait revoir Anya Taylor-Joy prochainement dans l'indé à buzz Thoroughbred (dévoilé en début d'année à Sundance) ou, dans un autre registre, dans X-Men: The New Mutants, actuellement en tournage.

