LADY BIRD: 1eres images du film de Greta Gerwig sélectionné à Toronto

Une jeune femme rêve d'échapper à sa famille pour aller étudier à New York.

Voici le pitch de Lady Bird, première réalisation de l'actrice américaine Greta Gerwig. Collaboratrice régulière de Noah Baumbach qui l'a dirigée dans Greenberg, Frances Ha et Mistress America, Gerwig a co-écrit les scénarios de ces deux derniers films. Lady Bird met en scène Saoirse Ronan dans le rôle principal et sera dévoilé à la rentrée lors du Festival de Toronto.

Des premières images du film ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie.

