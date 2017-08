L’Étrange Festival 2017 : notre dossier

L’Étrange Festival revient pour une 23e édition du 6 au 17 septembre ! L'indispensable festival dédiée aux cinématographies curieuses, transgressives et radicales a une nouvelle fois un programme très riche. Gros plan détaillé sur la programmation...

COMPÉTITION

Comme chaque année, le programme de l’Étrange Festival est gargantuesque. 24 longs métrages figurent en compétition. L’an passé, c’est Poesia sin fin d’Alejandro Jodorowsky qui avait remporté le prix du public.

Parmi les gros noms déjà connus du public, on trouve Avant que nous disparaissions de Kiyoshi Kurosawa (lire notre dossier), film de SF splendide et frappadingue dans lequel une femme voit resurgir son mari disparu – mais celui-ci semble être une toute autre personne. Le Grec Yorgos Lanthimos raconte dans la fable surréaliste Mise à mort du cerf sacré la descente aux enfers d’une famille qui compte Nicole Kidman et Colin Farrell parmi ses membres. Le Norvégien Joachim Trier signe Thelma, un drame lesbien sur une jeune fille découvrant qu’elle possède des pouvoirs surnaturels. Après le succès de White God, le Hongrois réalise avec La Lune de Jupiter une parabole politique sur le sort des migrants qui est aussi… un film de super-héros. Deux cinéastes français à l’aura culte seront au programme : FJ Ossang qui vient de remporter le prix de la mise en scène à Locarno avec le film noir 9 doigts qui met en scène Paul Hamy, et Bertrand Mandico qui, dans Les Garçons sauvages, fait le récit de quelques jeunes gens criminels et de bonne famille qui s’échouent sur une île.

Parmi les jeunes cinéastes prometteurs, le film le plus intrigant est certainement Les Bonnes manières de Juliana Rojas & Marco Dutra. Repérés avec le déjà très singulier Trabalhar Cansa, les cinéastes brésiliens raconte une histoire qui mêle lycanthropie, romance lesbienne et lutte de classes. Remarqué avec le potache Lovemilla, le Finlandais Teemu Nikki réalise avec Euthanizer un film noir dont le héros est un vétérinaire plus particulièrement spécialisé dans l’euthanasie des animaux. Le Letton Aik Karapetian, dont le thriller The Man in the Orange Jacket avait beaucoup tourné en festivals, revient avec le thriller Firstborn dont le héros, qui commet un homicide involontaire, découvre que celui-ci cache des secrets. Côté buzz et découvertes, on a beaucoup entendu parler de Kuso du rappeur Flying Lotus, ovni sur les conséquences fantastiques d’un tremblement de terre à Los Angeles. On attend aussi beaucoup de Bitch de la Britannique Marianna Palka, sur une mère de famille saoulée qui commence à se comporter… comme un chien méchant. La comédie horrifique taïwanaise Mon Mon Mon Monsters de Giddens Ko raconte les aventures d’étudiants confrontés à des monstres.

Parmi les appétissants jokers, on compte le doc australien The Family de Rosie Jones, au sujet dingue : une femme persuadée d’être la réincarnation du Christ règne dans l’Australie des 60s sur une secte apocalyptique et prend sous son aile des enfants qui terminent bourrés de LSD. Le Philippin Purgatoryo de Roderick Cabrido est un drame se déroulant dans une morgue où travaille Violet, qui se fait de l’argent sur le dos des cadavres. Le film d’horreur canadien Replace de Norbert Keil raconte l’histoire d’une jeune femme qui tombe en morceaux – littéralement. Le curieux I’m not a Witch de la Zambienne Rungano Nyoni a pour héroïne une fillette accusée de sorcellerie. Le thriller de SF A Day par le Coréen Cho Sun-Ho raconte l’histoire d’un père qui revit chaque jour la mort de sa fille. Côté craquage, on devrait pouvoir compter sur Attacks of the Adult Babies du Britannique Dominic Brunt, comédie horrifique sur deux ados se retrouvant dans un manoir où des hommes puissants, d'âge mûr, échappent au stress de la vie quotidienne en se déguisant en bébés et en s'abandonnant aux caprices les plus pervers...

On garde un souvenir épouvantable du Turc Baskin, on espère que son réalisateur Can Evrenol fera mieux avec le film d’horreur Housewife, sous l’influence selon Evrenol d’Argento et Fulci. Présenté en ouverture de festival, l’Américain Mayhem de Joe Lynch est un mix d’action et d’horreur dans lequel se propage un virus désinhibant ses victimes. Du côté des films moins étranges sur le papier : le Britannique The Marker de Justin Edgar est un thriller sur un criminel cherchant la rédemption ; l’Allemand Cold Hell de Stefan Ruzowitzky est un thriller dont l’héroïne d’origine turque et témoin d’un meurtre voit son existence violemment bouleversée ; l’Américain Lowlife de Ryan Prows est un thriller sur un trafic d’organes qui tourne très mal ; enfin l’Italien Ugly Nasty People de Cosimo Gomez est une comédie sur des gangsters dont la tentative de braquage tourne mal elle aussi.

HORS COMPÉTITION

Il y aura aussi de quoi voir dans les différentes sections non-compétitives. La catégorie Mondovision fera la part belle aux films les plus fous : en tête, l’impossible FLUIDØ de Shu Lea Cheang (lire notre entretien), ovni SF hypersexué et libertaire sur les fluides en tous genres. Le Japonais Kodoku – Meatball Machine est la nouvelle folie gorissime de Yoshihiro Nishimura. Le laborieux The Misandrists du Canadien Bruce Labruce, ne tient malheureusement pas, à nos yeux, les promesses de son pitch punk sur une armée féminine radicale des amantes qui se prépare à la révolution finale. Très attendu, le thriller coréen du talentueux Jung Byung-Gil, The Villainess, qui met en scène une héroïne vengeresse, promet de décoiffer. Le teaser de l’intrigant Chinois 30 years of Adonis de Scud vend une curieuse rêverie homo-érotique. Moins barrés sur le papier, le film d’action Une prière avant l’aube du Français Jean-Stéphane Sauvaire suit les traces d’un boxeur pris dans un affrontement de gangs au sein d’une prison thaïlandaise, le thriller américain Sweet Virginia de Jamie M.Dagg raconte la rencontre entre un ancien champion de rodéo et un jeune homme violent. Plus curieux, l’Italien Le Démon de Laplace de Giordano Giulivi ferait des clins d’œil à La Quatrième dimension. Enfin, le Japonais Death Row Family de Yuki Kobayashi, raconte des turpitudes familialessur chez les yakuza.

Dans la section Inédits hors compétition, nous vous recommandons le glaçant autrichien Ugly de Juri Rechinsky, produit par Ulrich Seidl. Le Polonais The Last Family de Jan P. Matuszynski fait un portrait de famille dysfonctionnelle tandis que le Brésilien Friendly Beast de Gabriela Amaral Almeida raconte une soirée qui tourne mal dans un restaurant. Le Belge Spit N’Split de Jérôme Vandewattyne suit les traces d’un groupe de rock déjanté. Son compatriote Marco Laguna signe un film de SF avec Doubleplusungood, dont le héros a pour mission d’éliminer les 12 apôtres de Lucifer. Game of Death des Canadiens Sébastien Landry & Laurence Morais-Lagace est lui un jeu de massacre sous l’influence de Battle Royale. A noter en séance spéciale, Tokyo Vampire Hotel, à partir de la série réalisée par l'un des chouchous du festival, de Sono Sion. Et parmi les documentaires, Mansfield 66/67 de P.David Ebersole & Todd Hughes (lire notre entretien), sur les dernière années troubles et satanistes de l'icône Jayne Mansfield. Le festival s'achèvera par le film d'animation Mutafukaz de Guillaume Renard. Avant cela, une tonne de pépites, raretés et classiques vous donnent rendez-vous sur le grand écran de l'Etrange: tout les détails ci-dessous.

FILM D’OUVERTURE: Mayhem de Joe Lynch (précédé de La Mort Père Fils, court métrage de Denis Walgenwitz & Vincent Parronnaud)

FILM DE CLÔTURE: Mutafukaz de Guillaume Renard

INÉDITS-AVANT PREMIÈRES COMPÉTITION INTERNATIONALE

Purgatoryo de Roderick Cabrido

Replace de Norbert Keil

9 doigts de FJ Ossang

Lowlife de Ryan Prows

Avant que nous disparaissions de Kiyoshi Kurosawa (lire notre dossier)

Les garçons sauvages de Bertrand Mandico

Kuso de Flying Lotus

La Lune de Jupiter de Kornel Mundruczo

Mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos (lire notre entretien)

Euthanizer de Teemu Nikki (lire notre entretien)

I’m not a Witch de Rungano Nyoni

Les Bonnes manières de Juliana Rojas & Marco Dutra (lire notre entretien)

A Day de Sun-ho Cho

Firstborn de Aik Karapetian

Thelma de Joachim Trier (lire notre entretien)

Cold Hell de Stefan Ruzowitzky

The Family de Rosie Jones

Mayhem de Joe Lynch

The Marker de Justin Edgar

Mon Mon Mon Monsters de Giddens Ko

Attacks of the Adult Babies de Dominic Brunt

Housewife de Can Evrenol

Bitch de Marianna Palka

Ugly Nasty People de Cosimo Gomez

INÉDITS-AVANT PREMIÈRES (HORS COMPÉTITION)

The Last Family de Jan P. Matuszynski

Spit N’Split de Jérôme Vandewattyne

Friendly Beast de Gabriela Amaral Almeida

Ugly de Juri Rechinsky

Doubleplusungood de Marco Laguna

Game of death de Sébastien Landry & Laurence Morais-Lagace

MONDOVISION

30 years of Adonis de Scud

Kodoku – Meatball Machine de Yoshihiro Nishimura

The Misandrists de Bruce LaBruce

FLUIDØ de Shu Lea Cheang (lire notre entretien)

Une prière avant l’aube de Jean-Stéphane Sauvaire

Death Row Family de Yuki Kobayashi

Sweet Virginia de Jamie M.Dagg

Le démon de laplace de Giordano Giulivi

The Villainess de Jung Byung-Gil

DOCUMENTAIRES

Liberation Day de Morten Traavik & Ugis Olte

Mansfield 66/67 de P.David Ebersole & Todd Hughes (lire notre entretien)

Ni juge ni soumise de Yves Hinant & Jean Libon

Peaux d’âne de Claude Grunspan & Les établissements phonographiques de l’Est de Yves-Marie Mahé

Instrument: Fugazi de Jem Cohen

SEANCES SPECIALES

Tokyo Vampire Hotel de Sono Sion (lire notre entretien)

Chicken Kitchen & A la rose des vents de Vincent Hachet

Et ma soeur ne pense qu’à ça de Henri Xhonneux

Pierre & Sabine de August Rieger

COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES

Programme 1: POLITIQUE EXPÉRIMENTALE

Programme 2 : SCHIZO C’EST TROP

Programme 3 : MAIS QU’EST-CE QUE SEXE?

Programme 4 : CARRÉMENT FANTASTIQUE

Programme 5 : HISTOIRES DE FAMILLE

Programme 6 : IMPROBABLES VOYAGES

CARTE BLANCHE À MARC CARO & JEAN-PIERRE JEUNET (en leur présence)

Electronic Labyrinth + THX 1138 de George Lucas

Goto l’île d’amour de Walerian Borowczyk

Le conte des contes de Youri Norstein

Les Noces Funèbres de Tim Burton

Les aventures de Buckaroo Banzaï de W.D.Richter

The American Way de Maurice Philippe

SITGES A 50 ANS!

Cold Skin de Xavier Gens

Prison de Cristal de Agusti Villaronga

Angoisse de Bigas Luna

Herederos de la bestia de Diego Lopez & David Pizarro

El ataud de Cristal de Haritz Zubillaga

+ SÉANCE COURTS présentée par Jaume Balagueró & Ángel Sala

Alicia de Jaume Balagueró + Dias sin Luz de Jaume Balagueró + Amo de Alex Gargot + Zero de David Victori + Zone 84 de Lonan Garcia + Genesis de Nacho Cerdà

CARTE BLANCHE À JAUME BALAGUERÓ (en sa présence)

Elephant Man de David Lynch

Le sacrifice de Andrei Tarkovski

La bouche de Jean-Pierre de Lucile Hadzihalilovic (lire notre entretien)

La Grande Bouffe de Marco Ferreri

Street Trash de James M.Muro

20 ANS DE MAUVAIS GENRES (présenté par l’équipe de Mauvais Genres)

Le Trio Infernal de Francis Girod

Le lézard noir de Kinji Fukasaku

Lanternes magiques de Jean-Teddy Filippe

Les documents interdits: Le naufrage, les fantômes, la sorcière, l’extraterrestre, la Sibérie (en présence de Pacôme Thiellement & Thomas Bertay)

Le dispositif: rituel de décapitation du Pape + la seconde mort (présenté par Bertrand Mandico)

SOIRÉE BiTS (présentée par Rafik Djoumi, rédacteur en chef du magazine)

Perdita Durango de Álex de la Iglesia

Forgotten Silver de Peter Jackson +SURPRISES

FOCUS ÁLEX DE LA IGLESIA (présenté par Álex de la Iglesia)

Pris au piège

Perdita Durango

Le jour de la bête

FOCUS BORIS SZULZINGER (présenté par Boris Szulzinger)

Les tueurs fous

La honte de la jungle

Mama Dracula

TOM DE PEKIN PRESENTE LA SOIREE-PERFORMANCE HALDERNABLOU (performance en direct)

RETOUR DE FLAMME (présenté par Serge Bromberg)

Une page folle de Teinosuke Kinugasa

EXPOSITIONS ARTS FACTORY / RIOT GIRLS

LES FILLES CACHÉES DE CLOVIS TROUILLE

Une exposition de Maya mMcCallum, Céline Guichard, Anne van der Linden & Nadia Valentine.

Du premier au 23 septembre 2017

+ LA HALLE SAINT PIERRE / CARO & JEUNET Du 7 septembre 2017 au 31 juillet 2018

