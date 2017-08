Isabelle, divorcée, un enfant, cherche un amour. Enfin un vrai amour.

Voici le pitch d'Un beau soleil intérieur, le nouveau long métrage réalisé par la Française Claire Denis. Juliette Binoche joue le rôle principal de ce film et est entourée de Xavier Beauvois, Philippe Katerine, Josiane Balasko ou encore Nicolas Duvauchelle. Un beau soleil intérieur a été dévoilé au printemps dernier en ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs. Il sortira le 27 septembre et nous vous le recommandons. Retrouvez notre critique du film en cliquant ici.

La bande annonce officielle d'Un beau soleil intérieur vient d'être mise en ligne. Découvrez-la en cliquant ci-dessus !

