BOX-OFFICE US: Ryan Reynolds et Samuel L.Jackson en tête d'un box-office épuisé ?

La comédie d'action Hitman & Bodyguard avec Ryan Reynolds et Samuel L.Jackson pourrait, selon les premières estimations, prendre la tête du box-office américain ce weekend. Ce film, dont le budget est estimé à 30 millions de dollars, devrait démarrer entre 15 et 20 millions dans plus de 3000 salles : un démarrage médiocre assez symbolique d'un été américain en berne. La cascade de daubes et produits industriels recyclés devrait en effet aboutir à une fréquentation exceptionnellement faible. L'été 2017 serait en chute de plus de 12% par rapport à 2016, avec les échecs de produits aussi luxueux que Le Roi Arthur, La Momie, La Tour sombre ou encore le reboot trop golri de Alerte à Malibu. Logan Lucky, la comédie de Steven Soderbergh avec Channing Tatum et Adam Driver vivoterait elle entre 6 et 12 millions alors qu'elle a coûté 29 millions.

Des chiffres plus précis seront disponibles dimanche en fin de journée.

