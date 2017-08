DÉCÈS: Sonny Landham (1941-2017)

L'acteur et réalisateur américain Sonny Landham est décédé. Sonny Landham débute sa carrière dans l'industrie pornographique avant d'apparaître dans des films plus "traditionnels" au cours des années 70. On peut l'apercevoir dans Les Guerriers de la nuit de Walter Hill, Gloria de John Cassavetes ou Poltergeist de Tobe Hooper. Il obtient un rôle plus consistant dans 48 heures, comédie avec Eddie Murphy et Nick Nolte dirigée là encore par Walter Hill. Sa prestation la plus connue est celle d'un des solides gaillards de Predator, le film culte de John McTiernan en 1986. Il continue d'apparaître dans des films d'action jusqu'au milieu des années 90, dont Haute sécurité avec Sylvester Stallone. Il dirige son seul long métrage, le film d'action Billy Lone Bear, en 1996. Sonny Landham avait 76 ans.