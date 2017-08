DÉCÈS: Jerry Lewis (1926-2017)

L'acteur et réalisateur américain Jerry Lewis est décédé. Jerry Lewis apparaît pour la première fois à l'écran en 1949 dans la comédie Ma bonne amie Irma de George Marshall. Dans les années 50, il forme un duo récurrent avec Dean Martin et joue dans Le Soldat récalcitrant, Bon sang ne peut mentir, Le Cabotin et son compère, La polka des marins, Parachutiste malgré lui, Tu trembles carcasse, Amours, délices... et golf, Un galop du diable, C'est pas une vie, Jerry !, Le Clown est roi, Un pitre au pensionnat, Artistes et modèles, Le Trouillard du Far West et Un vrai cinglé de cinéma. Parmi ses films notables en solo, citons Le délinquant involontaire de Don McGuire, Trois bébés sur les bras de Frank Tashlin ou ses réalisations Le Dingue du Palace ou Docteur Jerry et Mister Love (son plus gros succès).

L'acteur tourne d'autres comédies dans les années 60 avant de se faire plus rare. En 1982, il apparaît dans La Valse des pantins de Martin Scorsese. Il fait un tour en France, notamment chez Philippe Clair (Par où t'es rentré ? On t'a pas vu sortir). En 1993, il est à l'affiche d'Arizona Dream d'Emir Kusturica. Oscar d'honneur en 2009, il joue une dernière fois au cinéma dans le thriller Le Casse avec Nicolas Cage et Elijah Wood. Jerry Lewis avait 91 ans.