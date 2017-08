FRIENDLY BEAST: 1eres images d'un thriller brésilien sélectionné à l'Etrange Festival

La patience d'un patron de restaurant, en délicatesse avec son épouse et confronté à des clients pénibles, est mise à rude épreuve. Un vol à main armée enflamme le tout et nos personnages sont pris au piège dans un cauchemar où aucune règle n’est respectée. L’établissement devient une jungle; ses prisonniers, de violents animaux...

Voici le pitch de Friendly Beast, premier long métrage de la Brésilienne Gabriela Amaral Almeida. Ce thriller sera présenté à la rentrée en France dans le cadre de l'Etrange Festival, hors compétition. Retrouvez tous les détails sur la programmation dans notre dossier spécial.

Des premières images de Friendly Beast ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie !

