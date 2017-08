Kai vit dans une petite ville de pêcheurs où il tue le temps en faisant de la musique électronique. Ces créations vont l’amener à se lier d’amitié avec Lou, une sirène attirée par sa musique. De fil en aiguille, son existence qui devait rester secrète se retrouve bientôt être révélée à tous les habitants. Malheureusement, certains voient en elle un signe annonciateur de catastrophes à venir...

Voici le pitch de Lou et l'île aux sirènes, nouveau film d'animation du Japonais Masaaki Yuasa (Mind Game). Lou et l'île aux sirènes a été couronné au dernier Festival du Film d'Animation d'Annecy où il a remporté le Grand Prix. Ce film sort en France le 30 août.

Sa bande annonce a été dévoilée, découvrez-la en cliquant ci-dessus !

