BOX-OFFICE US: Ryan Reynolds et Samuel L.Jackson vainqueurs d'un weekend rachitique

C'est la panique outre-Atlantique: le box-office est en berne de 12.8% par rapport à l'été dernier, tandis que les bides et déceptions (Le Roi Arthur, La Momie, La Tour sombre ou encore Alerte à Malibu) se sont enchainées. Produite pour 29 millions de dollars, la comédie d'action Hitman & Bodyguard avec Ryan Reynolds et Samuel L.Jackson démarre correctement avec 21.6 millions de dollars récoltés sur plus de 3000 écrans, mais ce n'est pas ce score qui réveillera le box-office. Ça n'est pas non plus le flop de Logan Lucky, le retour de Steven Soderbergh au cinéma, qui ne rapporte que 8 millions de dollars dans 3000 salles. Cette comédie avec Channing Tatum et Adam Driver a un budget estimé à 29 millions.

Du côté des anciennes sorties, Annabelle 2 recule en seconde position et cumule 64 millions de dollars en 2 semaines pour un budget de 15 millions. Côté sorties limitées, le thriller Wind River avec Jeremy Renner et Elizabeth Olsen s'invite dans le top 10 avec 4.1 millions de dollars rapportés en 3 semaines. Olsen est également à la fête avec Ingrid Goes West qui poursuit solidement avec une bonne moyenne par copie (438.000 dollars en 2 semaines sur une vingtaine d'écrans).

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !