A TAXI DRIVER: des images du plus gros succès de l'année en Corée

Un chauffeur de taxi aide un journaliste allemand à couvrir le soulèvement de Gwangju, mouvement protestataire survenu au début des années 80.

Voici le pitch de A Taxi Driver, réalisé par le Coréen Jang Hun. Nous vous présentions le teaser de ce long métrage au printemps dernier. Il est depuis devenu le plus gros succès de l'année en Corée, et vient de passer la barre des 10 millions de spectateurs. Inspiré d'une histoire vraie, A Taxi Driver met en scène la star coréenne Song Kang-Ho et l'Allemand Thomas Kretschmann (vu dans Le Pianiste, Blade II, La Chute ou plus récemment dans le rôle-titre du Dracula d'Argento).

Découvrez des images de ce film dans notre galerie.

