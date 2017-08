30 YEARS OF ADONIS: 1eres images du film érotique chinois présenté à l’Étrange Festival

Yang Ke, un acteur de l'opéra de Pékin, se retrouve irrésistiblement attiré dans le monde des travailleurs sexuels masculins. Il est pris dans les montagnes russes des amours extatiques qui cachent aussi un enfer...

Voici le pitch de 30 Years of Adonis, nouveau long métrage du réalisateur chinois Scud. L’œuvre de Scud est teintée d'homoérotisme et son nouveau film, un drame érotique, ne semble pas faire exceptions. 30 Years of Adonis sera présenté à la rentrée en France dans le cadre de l'Etrange Festival, hors compétition. Retrouvez tous les détails sur la programmation dans notre dossier spécial.

Des premières images de 30 Years of Adonis ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie !

