FESTIVAL DU CINÉMA AMÉRICAIN DE DEAUVILLE 2017: la sélection dévoilée !

La sélection de la 43e édition du Festival du Cinéma Américain de Deauville vient d'être dévoilée ! En attendant notre dossier détaillé, retrouvez les films sélectionnés ci-dessous.

Compétition

Stupid Things, Amman Abbasi

Gook, Justin Chon

Sweet Virginia, Jamie M. Dagg

They, Anahita Ghazvinizadeh

Beach Rats, Eliza Hittman

A Ghost Story, David Lowery

My Friend Dahmer, Marc Meyers

Katie Says Goodbye, Wayne Roberts

Ingrid Goes West, Matt Spicer

The Bachelors, Kurt Voelker

Mary, Marc Webb

Blue Print, Daryl Wein

Brooklyn Yiddish, Joshua Z. Weinstein

The Rider, Chloé Zhao

Hors compétition

Mother, Darren Aronofsky

La Femme du gardien du zoo, Niki Caro & Jeff Abberley

Le Château de verre, Destin Cretton - Clôture

La Promesse, Terry George

The Wilde Wedding, Damian Harris

Le Monde secret des emojis, Tony Leondis

Barry Seal: American Traffic, Doug Liman - Ouverture

The Yellow Birds, Alexandre Moors

Ça, Andy Muschietti

Adorables ennemies, Mark Pellington

Kidnap, Luis Prieto

The Music of Silence, Michael Radford

47 Meters Down, Johannes Roberts

Good Time, Ben & Joshua Safdie

The Only Living Boy in New York, Marc Webb

Les Docs de l'Oncle Sam

Une suite qui dérange, Bonni Cohen & Jon Shenk

Promised Land, Eugene Jarecki

Cary Grant, de l'autre côté du miroir, Mark Kidel

Clive Davis: The Soundtrack of our Lives, Chris Perkel

78/52, Alexandre O. Philippe

We Blew It, Jean-Baptiste Thoret

The Reagan Show, Pacho Velez & Sierra Pettengill

Deauville, Saison 8

Mr Mercedes, David E. Kelley

The Deuce, David Simon & George Pelecanos

Prix d'Ornano-Valenti 2017

Jeune femme, Léonor Serraille

Hommages

Darren Aronofsky

Laura Dern

Jeff Goldblum

Woody Harrelson

Robert Pattinson

Michelle Rodriguez

Jury Compétition

Michel Hazanavicius - président

Eric Lartigau

Michel Leclerc

Benjamin Biolay

Alice Winocour

Yasmina Reza

Axelle Ropert

Clotilde Hesme

Charlotte Le Bon

Emmanuelle Devos

Jury Révélation

Emmanuelle Bercot - présidente

Anaïs Demoustier

Pio Marmaï

Abd Al Malik

Leonor Varela

Pierre Rochefort

Le Festival International du Cinéma Américain de Deauville aura lieu du 1er au 10 septembre et sera à suivre en direct sur FilmDeCulte.

Source: Le Public Système Cinéma

