Un homme devenu fantôme revient hanter la femme qu'il aime.

Voici le pitch de A Ghost Story, le nouveau film réalisé par Michael Lowery, auteur des Amants du Texas et, dans un registre différent, de la version live sortie l'été dernier de Peter et Elliott le dragon. A l'affiche: Rooney Mara et Casey Affleck, que le cinéaste retrouve après Les Amants du Texas. A Ghost Story a été dévoilé en début d'année au Festival de Sundance et est entouré d'un beau buzz. Une première bande annonce vient d'être mise en ligne, découvrez-la en cliquant ci-dessus.

A Ghost Story sortira le 7 juillet outre-Atlantique, mais n'a pas encore de date de sortie française.

