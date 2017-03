BRONCO BELLE: Natalie Portman fait du rodéo pour la réalisatrice de "The Fits"

Très remarquée avec l'ovni The Fits, sorti en début d'année en France, la réalisatrice américaine Anna Rose Holmer a un nouveau projet. Celui-ci, intitulé Bronco Belle, raconte l'histoire d'une femme qui tente de se faire une place dans le milieu très masculin du rodéo.

Un nom a filtré pour le rôle principal: il s'agirait de Natalie Portman. Anna Rose Holmer et Natalie Portman ont déjà collaboré sur le clip de James Blake, My Willing Heart. Avant Bronco Belle, on verra l'actrice de Black Swan et de Jackie dans Song to Song de Terrence Malick, Annihilation de Alex Garland ou encore The Death and Life of John F. Donovan de Xavier Dolan.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !