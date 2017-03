Du port de Shanghai à sa source au Tibet, parcours du fleuve Yangtsé sur des milliers de kilomètres. Les cartons factuels et les escales qui ponctuent le voyage rappellent la violence de l’histoire chinoise récente.

Réalisé par Xu Xin, A Yangtze Landscape est diffusé ce soir dans le cadre de la compétition internationale du Festival Cinéma du Réel. Dédié au cinéma documentaire, ce festival est à suivre quotidiennement sur FilmDeCulte. Découvrez un teaser de A Yangtze Landscape en cliquant ci-dessus.

