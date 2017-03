FESTIVAL CINELATINO DE TOULOUSE 2017: le palmarès

Le palmarès du Festival Cinélatino de Toulouse, dédié aux cinémas d'Amérique Latine, a été dévoilé.

Le Grand Prix a été remporté par le Colombien Los Nadie de Juan Sebastián Mesa. Ce film raconte l'histoire de cinq amis qui veulent élargir leur horizon ainsi que rompre avec le monde des adultes et un quotidien trop étriqué. Ils rêvent de voyager en Amérique du Sud et se préparent à cette expérience initiatique. Quelques jours avant leur départ, ils parcourent leur ville de Medellín plutôt hostile et chaotique. Découvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

Le prix du public est allé au Chilien Mala Junta de Claudia Huaiquimilla. Le pitch: pour éviter l'internement dans un centre de rééducation, une solution de la dernière chance s’offre à Tano, 16 ans. Il est expédié dans le sud du Chili chez son père qu’il n’a pas vu depuis des années. Entre l'ennui de la vie à la campagne et le ressentiment pour son père, une amitié va naître entre l’ado rebelle et Cheo, un garçon timide et maladroit harcelé en raison de ses origines indigènes...

La compétition documentaire a été remportée par le Colombien Jericó el infinito vuelo de los días de Catalina Mesa. L'histoire: dans le splendide village de Jericó au coeur de la Vallée du café, de vieilles dames, souvent pleines d’allégresse et toujours battantes, content leurs histoires d’amour et de famille, rêves réalisés ou inaccomplis de filles et de femmes, espoirs et déboires de mères et de compagnes.

Les films primés sont rediffusés ce dimanche au festival. Tous les détails ici.

