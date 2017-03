FESTIVAL CPH:DOX 2017: le palmarès

Le palmarès du Festival CPH:DOX, festival international du film documentaire de Copenhague, vient d'être dévoilé. CPH:DOX est une des principales manifestations mondiales dédiées aux documentaires.

Le Grand Prix est allé à Last Men In Aleppo de Firas Fayyad et Steen Johannessen. Ce film, qui a déjà remporté le Grand Prix à Sundance, "suit pendant deux ans, jusqu’en août 2016, trois membres des « Casques blancs », une organisation humanitaire de protection civile. Avant la guerre, ils étaient artisans ou boulangers, aujourd’hui, dans les ruines d’Alep, les Casques blancs se battent pour la survie des victimes, apportant un peu d’humanité là où la guerre est devenue la norme". Découvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

Des mentions spéciales ont été attribuées à l'Américain Gray House de Austin Lynch et Matthew Booth et au Danois The John Dalli Mystery de Jeppe Rønde.

Le Festival CPH:Dox reste à suivre sur FilmDeCulte avec de nouvelles chroniques à venir. Retrouvez le palmarès complet en cliquant ici.

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !