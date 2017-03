BOX-OFFICE FRANCE: succès pour le Printemps du ciné, flops pour Alexandra Lamy et Lelouch

Principale nouveauté de la semaine, la comédie L'Embarras du choix avec Alexandra Lamy ne décolle pas vraiment avec 291.171 entrées dans plus de 450 salles. Même déconvenue pour Claude Lelouch qui, malgré son casting improbable, n'attire que 207.383 spectateurs dans près de 400 salles. Ce qui constituerait des démarrages moyens lors d'une période habituelle ressemble davantage à des flops dans le cadre du Printemps du Cinéma, qui a boosté toutes les entrées. Parmi les autres nouveautés, The Lost City of Z de James Gray remplit pratiquement deux fois plus ses salles que Chacun sa vie avec 150.045 entrées dans 162 salles seulement. Débuts encourageants pour L’Autre côté de l’espoir de Kaurismaki avec 87.729 entrées dans 137 salles.

Du côté des anciennes sorties, comme on l'a dit, le Printemps du Cinéma a été bénéfique. Parmi les progressions notables: +27.5% pour Lion (1.296.238 entrées en un mois), +13.8% pour Split (1.491.826 entrées en un mois) et +20.6% pour Patients (818.014 entrées en 3 semaines).

Source

