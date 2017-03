BEFORE WE VANISH: premières affiches du prochain Kiyoshi Kurosawa

On vous parlait en début d'année du nouveau projet de Kiyoshi Kurosawa, alors intitulé Strolling Invader. Ce film a désormais un autre titre à l'international: Before We Vanish. Son pitch: un homme disparaît pendant une semaine. A son retour, il semble être une toute autre personne. A t-il été remplacé par une créature extraterrestre ?

Adapté d'une pièce signée Tomohiro Maekawa, Before We Vanish sortira en septembre au Japon. Deux premières affiches ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie !

Le Secret de la chambre noire, le dernier Kurosawa en date, est actuellement en salles en France. Le film qu'il a réalisé juste avant, le thriller Creepy, devrait sortir cette année.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !