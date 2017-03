CHANSON DOUCE: Maïwenn adapte le prix Goncourt de Leïla Slimani

L'automne dernier, le prix Goncourt a été décerné au roman Chanson douce de Leïla Slimani. Ce livre impressionnant, à mi-chemin entre le réalisme social et le thriller psychologique, raconte comment une baby-sitter en est venue à assassiner deux jeunes enfants qui étaient sous sa responsabilité. Chanson douce s'est vendu à plus de 500.000 exemplaires à ce jour.

Son adaptation pour le cinéma est lancée. Et la personne qui sera derrière la caméra est désormais connue: il s'agira de Maïwenn, la réalisatrice de Polisse ou plus récemment de Mon roi. On ne connait pas encore le reste du casting ni la date de début de tournage. A suivre...

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques, concours et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !