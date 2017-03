L'AMANT DOUBLE: première image du nouveau François Ozon

Chloé, une jeune femme fragile et dépressive, entreprend une psychothérapie et tombe amoureuse de son psy, Paul. Quelques mois plus tard, ils s'installent ensemble, mais elle découvre que son amant lui a caché une partie de son identité.

Quelques mois seulement après la sortie et le succès de Frantz, voici venir L'Amant double, le nouveau long métrage de François Ozon. A l'affiche de ce nouveau film, deux connaissances du cinéma d'Ozon: Jérémie Renier et Marine Vacth. Ce thriller érotique sortira prochainement en France. En attendant, une première image vient d'être dévoilée. Découvrez-la dans notre galerie...

