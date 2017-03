BOX-OFFICE FRANCE: "La Belle et la Bête" et Catherine Deneuve brillent aux 1eres séances Paris

La Belle et la Bête a effectué un très bon démarrage aux premières séances parisiennes de ce mercredi. Le film a attiré 3386 spectateurs dans 25 salles, confirmant le succès mondial de cette nouvelle transposition live de dessin animé Disney - en attendant les prochaines. Que le public soit rassuré: il pourra assurément se précipiter voir d'autres films qu'il a déjà vus. Sage femme de Martin Provost avec Catherine Deneuve et Catherine Frot se distingue également avec 2894 entrées dans 30 salles. Le podium est solidement complété par le western Brimstone qui totalise 411 spectateurs dans seulement 9 salles.

Parmi les petites sorties, belle moyenne pour le thriller London House qui attire 192 spectateurs dans 3 salles. Fantastic Birthday de Rosemary Myers (lire notre entretien) débute plus doucement avec 117 spectateurs dans 4 salles. Fixeur poursuit la malédiction qui frappe le cinéma roumain au box-office français hors film de Cristian Mungiu, et débute très mal avec 49 curieux dans 3 salles. La dernière place est occupée par le documentaire 1336 jours - Des hauts, débats, mais debout, qui compte 6 spectateurs dans 1 salle.

Source Rentrak France

