SÉRIES MANIA, SAISON 8: la sélection dévoilée

Le Forum des images organise la 8e édition de son Festival Séries Mania, premier festival français dédié aux séries télévisées, du 13 au 23 avril prochains.

Au programme, une soixantaine de séries, dont 31 avant-premières mondiales et internationales, ainsi qu'une quinzaine de séries digitales. Une compétition internationale mettra en avant les premiers épisodes de 10 séries. Un panorama international permettra de découvrir des séries venues du monde entier, de l'Argentine au Japon en passant par la Suède et la Russie.

Des gros noms attendus, venus des États-Unis, seront aussi au programme: les premiers épisodes de la saison 3 de The Leftovers, de la saison 2 de Sense8 des sœurs Wachowski, de la première saison de Big Little Lies avec Nicole Kidman et Reese Witherspoon ou encore de Feud : Bette and Joan, sur la mythique rivalité entre Bette Davis et Joan Crawford.

Parmi les invités prestigieux de cette édition, citons le showrunner Damon Lindelof (qui sera président du Jury) ou encore les comédiens Julianna Margulies et Justin Theroux. L'entrée au festival est gratuite, tous les détails sur les conditions en cliquant ici.

Le site officiel

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques, concours et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !