CONCOURS: des invitations pour "Dark Star" de John Carpenter au cycle 'Chic Planète'

Le cycle Chic Planète se poursuit jusqu'au 13 avril au Forum des Images, à Paris. Ce programme (composé d'une cinquantaine de films et qui durera jusqu'au 13 avril) constituera une manière à la fois sérieuse et légère de poser la question écologique : d'un côté des films de science-fiction qui mettent la planète en jeu, de l'autre le paysan (celui qui, au sens large, l'habite) qui célèbre les nourritures terrestres.

Le culte Dark Star de John Carpenter est diffusé ce dimanche 26 mars à 15h30. Le pitch: Naviguant à bord d’un vaisseau spatial, quatre astronautes neurasthéniques sont chargés de détruire les planètes instables. Un incident technique survient...

Nous vous proposons de gagner des invitations valables pour 2 personnes. Pour participer, c'est très simple: il suffit de nous envoyer votre nom et votre prénom en cliquant sur la signature en bas de cet article. Les gagnants seront tirés au sort. Bonne chance !

Pour toutes les informations sur le cycle Chic Planète, c'est par ici...

