ASIAN FILM AWARDS 2017: le palmarès

Le palmarès de la 11e édition des Asian Film Awards a été décerné ! C'est le Chinois I Am Not Madame Bovary de Feng Xiaogang qui a été sacré meilleur film. Ce long métrage dont vous pouvez découvrir des premières images ici a également remporté les prix de la meilleure actrice (pour Fang Bingbing) et de la meilleure photographie. Il raconte l'histoire de Li Xuelian et son mari Qin Yuhe qui simulent un divorce pour obtenir un second appartement. Six mois plus tard, Qin se marie à une autre femme. Abandonnée et bafouée, Li se lance dans une quête de justice qui va durer des années...

I Am Not Madame Bovary succède à The Assassin de Hou Hsiao-Hsien, lauréat l'an passé. Il sortira en France le 7 juin.

Autre vainqueur de la soirée, Mademoiselle de Park Chan-Wook qui repart avec 4 prix. A noter également le prix du meilleur réalisateur à Na Hong-Jin pour son thriller horrifique The Strangers et le prix du meilleur acteur décerné au Japonais Tadanobu Asano pour le mélodrame Harmonium de Koji Fukada.

Découvrez le palmarès ci-dessous.

Meilleur film – I Am Not Madame Bovary

Meilleur réalisateur – NA Hong-jin, The Strangers

Meilleure actrice – FAN Bingbing, I Am Not Madame Bovary

Meilleur acteur – ASANO Tadanobu, Harmonium

Meilleure actrice dans un second rôle – MOON So-ri, Mademoiselle

Meilleur acteur dans un second rôle – LAM Suet, Trivisa

Meilleure révélation – KIM Tae-ri, Mademoiselle

Meilleur scénario – Asghar Farhadi, Le Client

Meilleur montage – Lee CHATAMETIKOOL & Natalie SOH, Apprentice

Meilleure photographie – LUO Pan, I Am Not Madame Bovary

Meilleure musique – MOWG, The Age of Shadows

Meilleurs costumes – CHO Sang-kyung, Mademoiselle

Meilleurs décors – RYU Seong-hie, Mademoiselle

Meilleurs effets spéciaux – OHYA Tesuo, Shin Godzilla

Meilleur son – FANG Tao & HAO Zhiyu, Crosscurrent

Rising Star of Asia – Jelly LIN

Prix à la carrière – Sammi CHENG & TSUI Hark

Le site officiel

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !