Fantastic Birthday

Fantastic Birthday

Girl Asleep

Australie, 2015

De

Durée : 1h17

Sortie : 22/03/2017

Greta est en passe de franchir le cap de ses 15 ans. Seule ombre au tableau : elle ne veut pas quitter le monde douillet et rassurant de l’enfance, une bulle dans laquelle elle s’enferme avec son seul ami au collège, Elliott. Quand ses parents lui annoncent l’organisation d’une grande fête pour son anniversaire, elle est prise de panique. Le grand soir, elle va basculer dans un univers parallèle un peu effrayant et complètement absurde dans lequel elle va devoir affronter ses peurs pour pouvoir se trouver et aborder autrement cette nouvelle ère.

LE SOMMEIL D'OR

Venue du théâtre, l'Australienne Rosemary Myers (lire notre entretien) signe son premier long métrage avec Fantastic Birthday (Girl Asleep), lui-même adapté d'une pièce. Fantastic Birthday, sur le papier, raconte une histoire que vous avez déjà vue des milliers de fois : une jeune fille déménage et tout est compliqué pour elle – le lycée, les copines garces, les parents, le désir, l'identité... Mais Myers prouve avec panache que « la même histoire » n'est jamais la même si le regard est singulier. S'il y a ce quelque chose de Wes Anderson dans cet univers décalé, ce pastel amer, cette attachante nostalgie, Myers trouve aussi son propre ton – à vrai dire dès cette curieuse première scène de dialogue, sans aucune musique, avec le cadre qui se resserre progressivement, à pas de loups, sur ses jeunes héros.

Comment quitter l'enfance ? C'est ce que raconte en creux ce difficile apprentissage extrêmement codé : codé comme le lycée où les uniformes ressemblent à des costumes, codé comme les contes qui racontent toujours plus que ce qu'il y a à l'écran ou sur la page. Le décrochage narratif de Fantastic Birthday vers le pur conte constitue un audacieux basculement dans ce film court (77 minutes) et dont la structure est aussi inédite qu'épurée. Myers se sert des symboles du conte, de l'inquiétude des bois et des créatures qui le peuplent, pour faire le portrait des angoisses de son héroïne, angoisses qui viennent troubler les apparences acidulées du film, son côté maison de poupées filmée en 4:3.

Cet univers de moquettes et de motifs muraux pourrait effectivement n'être qu'un aimable spectacle inoffensif, mais l'anxiété qui sous-tend en permanence le film lui donne une certaine aspérité en même temps qu'une certaine profondeur. Les critiques qui compareront Fantastic Birthday à Little Miss Sunshine méritent d'être transformés en piñata. Le film de Rosemary Myers a justement pour qualité de refuser les formules ; il embrasse une certaine noirceur, un imaginaire moins lisse tout en restant bienveillant. Il est sans cesse surprenant visuellement. Au bout de ce labyrinthe où les rêves sont plus lucides que la réalité, il y a une vraie découverte.