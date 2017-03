London House

Dans un quartier résidentiel de Londres, Kate et Justin, trentenaires bientôt parents, occupent un grand appartement au premier étage d’une belle maison bourgeoise. Lorsque Thérésa et Jon, un couple aisé également dans l’attente d’un enfant, emménagent dans l’appartement du rez-de-chaussée...

Un beau couple, un bel appartement, un bébé fort attendu... Kate et Justin vivent un conte de fée très confortable dans un joli quartier. Pour compléter le tableau, voilà qu'arrivent de nouveaux voisins, venus "de la campagne", qui les distraient déjà par leur décalage culturel. London House (The Ones Below), ce sont les voisins du dessous, au sens propre comme au sens social (quoique...), mais cette piste n'est pas la principale suivie par le scénario. London House appartient à la famille des films de femme enceinte paranoïaque, où le cadre domestique choyé se fissure dans une inquiétante étrangeté. Le danger ne vient pas ici du bébé, ni du papa, mais de l'arrivée d'un élément extérieur: ce couple de voisin, en forme de reflet inversé de la vie rêvée de Kate.

Ce sympathique postulat en poche, London House ne tente pas de révolutionner le genre. On a l'impression d'avoir déjà vu plus d'une fois, ailleurs, ces plans de berceau au ralenti, et de déjà bien connaitre ces petites notes inquiétantes au piano, et ces mélodies enfantines à la Claudine Longet. Classique mais classe, le film privilégie l'élégance. Le travail sur les lumières et les décors participe à la création d'une prison mentale pour l'héroïne, sans doute davantage que le scénario, qui ne chamboule que modérément les attentes. On ne serait pas contre une dose supplémentaire de danger, de terreur, dans cette histoire à suspens. S'il est sans doute un peu trop sage et propret pour les amateurs de grands frissons, London House a suffisamment d'allure et de savoir-faire pour se regarder avec plaisir.