Le Festival Cinéma du Réel, dédié au cinéma documentaire, se déroule du 24 mars au 2 avril au Centre Pompidou, à Paris. Ses 4 compétitions (internationale, française, premiers films et courts métrages) ont été dévoilées. Parmi les longs métrages retenus, à noter le très bon Maman Colonelle du Congolais Dieudo Hamadi, l'attachant Casa Roshell de la Mexicaine Camila José Donoso qui vient d'être dévoilé à la Berlinale, le nouveau Nicolas Klotz (coréalisé avec Thomas Ostermeier) intitulé Hamlet in Palestine, We the Workers par Huang Wenhai (collaborateur notamment de Wang Bing), Chaque mur est une porte réalisé par l'auteure d'origine bulgare Elitza Gueorguieva ou encore le nouveau court métrage de l'Américaine Natalie Bookchin (lire notre entretien), Grand Prix l'an passé avec son film Long Story Short.

Un hommage sera réservé à l'Italien Andrea Tonacci, disparu en fin d'année. Un autre sera dédié à la Thaïlandaise Ing K et à son cinéma engagé. Un focus intitulé Rebelles à Los Angeles : un nouveau cinéma afro-américain sera également au menu, ainsi qu'un programme spécial, Dé/montage(s), qui envisage le montage comme territoire de liberté et création, déconstruisant et reconstruisant la narration.

Découvrez les différents films sélectionnés en compétition ci-dessous :

Compétition internationale

A Strange New Beauty, Shelly Silver (Etats-Unis)

A Yangtze Landscape, Xu Xin (Chine)

Ejercicios de memoria, Paz Encina (Argentine / Paraguay / Allemagne / France)

Ghost Hunting, Raed Andoni (Palestine / France / Suisse)

In the Intense Now, João Moreira Salles (Brésil)

Luz Obscura, Susana de Sousa Dias (Portugal)

Maman Colonelle, Dieudo Hamadi (République Démocratique du Congo)

Martírio, Vincent Carelli, Tita (Tatiana Almeida), Ernesto de Carvalho (Brésil)

Paris est une fête - un film en 18 vagues, Sylvain George (France)

Postcards from the Verge, Sebastian Mez (Allemagne)

We the Workers, Huang Wenhai (Chine)

Compétition Française

Des bobines et des hommes, Charlotte Pouch

Chaque mur est une porte, Elitza Gueorguieva

Derniers jours à Shibati, Hendrick Dusollier

Hamlet in Palestine, Nicolas Klotz, Thomas Ostermeier

Les Îles résonnantes, Juruna Mallon

Je ne me souviens de rien, Diane Bouzgarrou

La Plume du peintre, Marie Ka

Prends, Seigneur, prends, Cédric Dupire, Gaspard Kuentz

Retour à Forbach, Régis Sauder

Soleil sombre, Marie Moreau

Tenir la distance, Katharina Wartena

Compétition internationale Premiers films

Boli Bana, Simon Coulibaly Gillard (Belgique)

Casa Roshell, Camila José Donoso (Mexique, Chili)

Enfants de Beyrouth, Sarah Srage (France)

Hakir, Moran Ifergan (Israël)

Juntas, Laura Martínez Duque, Nadina Marquisio (Colombie, Argentine)

Lone Existence, Sha Qing (Chine)

On the Edge of Life, Yaser Kassab (Syrie)

Pagani, Elisa Flaminia Inno (Italie)

Vetal Nagri, Léandre Bernard-Brunel (France)

Vote Off, Fayçal Hammoum (Algérie)

Compétition internationale Courts métrages

115DB, Lucile Chaufour (France)

Alazeef, Saif Alsaegh (Etats-Unis)

The Brick House, Eliane Esther Bots (Pays-Bas)

Duelo, Alejandro Alonso (Cuba)

Now he's out in public and everyone can see, Natalie Bookchin (Etats-Unis)

Nyo Vweta Nafta, Ico Costa (Portugal, Mozambique)

Orfeo, Isabel Pagliai (France)

People Pebble, Jivko Darakchiev, Perrine Gamot (Grande-Bretagne, France)

Tepantar, Pierre Michelon (France)

Through the looking glass, Yi Cui (Chine)

Undo, Majed Neisi (Iran)

Whipping Zombie, Yuri Ancarani (Italie)

