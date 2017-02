CESAR 2017: jouez au Bingo des César avec FilmDeCulte !

La soirée des César, c'est ce vendredi soir ! Ce sera la 42e édition de l'adaptation française des Oscars. C'est désormais une tradition, FilmDeCulte vous propose un Bingo spécial pour égayer votre soirée (qui s'annonce forcément magique). Pour l'imprimer, c'est très simple: suivez le lien !

Elle de Paul Verhoeven et Frantz de François Ozon mènent la danse avec 11 citations: quel sera le grand vainqueur de soir ? La surprise viendra t-elle de Divines ? Et qu'en pensera George Clooney, qui recevra un César d'honneur ?

En attendant, retrouvez les nominations en cliquant ici.

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !