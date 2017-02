BOX-OFFICE FRANCE: "Lion" rugit, "Si j'étais un homme" bide aux 1eres séances Paris

Lors d'un mercredi particulièrement chargé, c'est le mélodrame Lion avec Dev Patel et Nicole Kidman qui a tiré son épingle du jeu. Porté par le buzz Oscars, Lion a attiré 2555 spectateurs dans 25 salles. Bon score également pour le thriller horrifique Split de M.Night Shyamalan, qui compte 1900 spectateurs sur 20 copies. Le podium est brillamment complété par le drame politique Chez nous de Lucas Belvaux, qui a réuni 1281 spectateurs dans 18 salles.

Plus bas dans le classement, à noter la très belle moyenne par copie de Certaines femmes, le nouveau long métrage de l'Américaine Kelly Reichardt. Ce film a attiré 263 spectateurs dans 3 salles seulement. Pour comparaison, la "comédie" Si j'étais un homme ne compte pas beaucoup plus de spectateurs (380) alors qu'elle est largement plus exposée avec 12 copies.

Source Rentrak France

