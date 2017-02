MANSFIELD 66/67: premières images du doc au pitch extravagant

Mansfield 66/67 raconte les deux dernières années de la vie de la déesse du 7e art Jayne Mansfield, et s'attache plus particulièrement aux spéculations qui ont entouré sa mort. Celle-ci aurait été causée par une malédiction, suite à sa prétendue liaison avec Anton LaVey, chef de l'église de Satan...

Voici le pitch pas banal de Mansfield 66/67, un documentaire co-réalisé par les Américains Todd Hughes et P. David Ebersole. Ce film a fait sa première mondiale il y a quelques jours au Festival de Rotterdam. Découvrez des premières images surprenantes dans notre galerie !

Source

Et pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !