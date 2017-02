BOX-OFFICE FRANCE: "Alibi.com" écrase Guillaume Canet

La comédie Alibi.com a pris un départ canon au box-office français de la semaine. Le film a attiré 1.124.383 spectateurs dans 528 salles. Pour comparaison, Rock'n'roll de Guillaume Canet, sorti sur plus d'écrans (557) a réuni près de moitié moins de spectateurs avec 630.004 tickets vendus. Plus bas, on pensait la franchise épuisée mais Underworld: Blood Wars réalise une moyenne par copie très correcte avec 169.417 spectateurs dans 210 salles. Beau démarrage de Loving de Jeff Nichols avec 130.327 entrées dans 160 salles, à hauteur du score de Midnight Special qui avait débuté à 132.693 entrées. En attendant peut-être le bouche-à-oreille, L'Empereur, documentaire qui fait suite à La Marche de l'empereur, déçoit avec 112.978 entrées dans 343 salles. La Marche... avait effectué une première semaine à 447.512 entrées.

Parmi les anciennes sorties, La La Land passe les 2 millions d'entrées avant sa probable razzia aux Oscars. Parmi les autres oscarisables, Jackie s'approche des 400.000 entrées en 3 semaines (390.035 entrées) tandis que Moonlight a dépassé les 250.000 sur la même période (251.001 entrées).

