Des enfants disparaissent dans une ville. Des adultes meurent de façon suspecte. Une rumeur sur Internet se répand, selon laquelle tout adulte qui rencontre un enfant revenant mourra 3 jours plus tard...

Voici le pitch de Little Nightmares, le nouveau film d'horreur réalisé par Takashi Shimizu (Ju-On). Little Nightmares ne sortira qu'en juin au Japon, mais un premier teaser a été dévoilé. Celui-ci, assez joyeux, met en scène les sales gosses du pitch. Découvrez ce teaser en cliquant ci-dessus...

