PROJET: Hayao Miyazaki sort de sa retraite !

Il y a trois ans, la planète apprenait avec tristesse que le réalisateur japonais Hayao Miyazaki prenait sa retraite. L'automne dernier, un léger tremblement d'espoir s'est fait sentir lorsqu'on a appris que le génie derrière Mon voisin Totoro, Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro ou encore Ponyo sur la falaise préparait un court métrage destiné au musée Ghibli, intitulé Kemushi no Boro (Boro la chenille). Mais Miyazaki allait-il aller plus loin ?

C'est finalement son producteur Toshio Suzuki qui a vendu la mèche: Hayao Miyazaki, 76 ans travaille activement sur son nouveau long métrage. Les détails sur celui-ci restent par contre totalement secrets. Ce film devrait être achevé avant 2020. Patience donc...

