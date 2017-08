THE CONFORMIST: 1eres images du thriller chinois sélectionné à Toronto

A la frontière entre Chine et Russie, au plus profond de l'hiver. Haibo vit parmi les contrebandiers, les joueurs, les voleurs et les tueurs. Il peut sortir avec eux, boire, danser, mais personne ne le connaît vraiment. Car Haibo est indicateur pour la police, et les compromis que cela impose commencent à lui peser...

Voici le pitch de The Conformist, nouveau film du réalisateur chinois Cai Shangjun après People Mountain, People Sea. Sa photographie est signée Yu Lik Wai. Ce thriller à dimension spirituelle sera dévoilé à la rentrée dans le cadre du Festival de Toronto.

Des premières images de The Conformist ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

